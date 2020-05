Falcone e Borsellino, esempi impegno praticato e non declamato 28 anni fa la strage di Capaci, la nota dell'Anm. Alle 10.30 breve commemorazione in tribunale

Ricorre oggi il 28esimo anniversario dell'attentato mafioso di Capaci costato la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della scorta Antonio Montinari, Rocco Dicillo e VitoSchifani.

“La strage di Capaci come quella di Via d’Amelio – scrive in una nota il sostituto procuratore Assunta Tillo, presidente della sottosezione di Benevento dell'Anm (il giudice Francesca Telaro ne è il segretario) - è una ferita per la nostra Repubblica che non potrà essere sanata e di cui dobbiamo tenacemente tenere vivo il ricordo per non disperdere il patrimonio professionale e umano dei colleghi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Il nostro Paese, nella lotta alla mafia, ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane, di donne e uomini delle istituzioni e delle forze dell'ordine; pensiamo anche ai 27 magistrati uccisi, alle 27 'rose spezzate'. Per ogni magistrato è un enorme privilegio poter dire 'sono un collega di Falcone e Borsellino', poter indossare la loro stessa toga”.

Tuttavia, “fare memoria commemorativa non basta ma occorre che al ricordo si aggiunga una riflessione e chiederci quale sia l'eredità che ci hanno lasciato.

Sicuramente il modello di Magistrato dagli stessi incarnato con naturalezza, di cui intendiamo fare professione quotidiana. Quel fervore, quel senso etico e del dovere, quel rifiuto intransigente del compromesso, quel naturale culto della legalità, difesa anche a rischio della morte accettato con titanica consapevolezza, siano e continuino ad essere i valori che guidano e guideranno il magistrato di oggi e di domani”.

Del resto – aggiunge la dottoressa Tillo -, “noi veniamo giudicati sulla base non della bellezza delle nostre parole ma della coerenza dei nostri comportamenti e Falcone e Borsellino ci hanno lasciato l’esempio di una vita sobria, di una legalità vissuta nell’impegno quotidiano e sofferto, praticato e non declamato, in un tempo difficile, a fronte di una mafia violenta, che colpì magistrati, forze dell’ordine, politici, avvocati, sindacalisti, giornalisti, persone con ruoli diversi ma unite nel valore della legge e del bene comune.

È una grande responsabilità che grava su tutti noi perché, come diceva Paolo Borsellino riferendosi a Giovanni Falcone, abbiamo un grande debito che dobbiamo pagare continuando gioiosamente la loro opera, testimoniando i valori in cui crediamo, dentro e fuori le aule di giustizia”.

Questa mattina, intanto, alle 10.30, nel rispetto delle norme anti-contagio, si svolgerà, su iniziativa dell'associazione Libera, una breve commemorazione delle vittime delle stragi mafiose, “per mantenere vivo il ricordo di uomini dello Stato che hannon sacrificato la vita per la collettività”.