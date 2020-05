Ladri rubano in un tabacchi e tentano furto di un'auto Notte movimentata tra Cusano Mutri e Cerreto. Rubati Soldi e sigarette. Indagano carabinieri

Hanno prima messo a segno un furto in un'edicola – tabacchi di CusanoMutri, poi, probabilmente gli stessi ladri hanno tentato di rubare un'auto a Cerreto ma sono stati messi in fuga dal proprietario che si è svegliato ed ha allertato i carabinieri. Notte movimentata, quella appena trascorsa, in Valle Telesina. Il furto alla frazione Civitella di Cusano. Nel mirino dei malviventi un'attività commerciale. Dopo aver forzato la saracinesca e la porte d'ingresso, gli autori del raid hanno portato via i soldi dal registratore di cassa e numerose stecche di sigarette. Dopo poco, però, l'allarme è scattato anche nella vicina Cerreto Sannita. In questo caso il proprietario di una Volkswagen Golf ha sentito dei rumori e, dopo essersi affacciato, ha notato alcune persone 'armeggiare' vicino alla sua auto. Ha urlato ed ha allertato i carabinieri della Compagnia di Cerreto. Quando hanno capito di essere stati scoperti, i malviventi sono scappati a bordo di un'auto e per il momento hanno fatto perdere le proprie tracce. Sono ora in corso le indagini per risalire all'identità dei ladri.