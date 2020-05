Morte vice sindaco Ruggiero, indagato un medico Inchiesta della Procura di Roma, tra poco l'autopsia del 54enne di Bucciano

L'unico indagato, al momento, è un chirurgo dell'ospedale Sant'Andrea. E' stato 'avvisato' dalla Procura di Roma in vista dell'autopsia di Sabatino Ruggiero – un caso anticipato questa mattina da Ottopagine-, 54 anni, vice sindaco di Bucciano, morto nella Capitale lo scorso 25 maggio dopo un intervento chirurgico all'addome.

L'esame sarà eseguito tra poco dal medico legale Benedetta Bardari, al quale il Pm ha conferito l'incarico nel corso di un'udienza alla quale hanno partecipatol'avvocato Fabio Gentili, difensore del professionista - per lui due consulenti - e gli avvocati Pasquale Matera ed Ettore Marcarelli: assistono i familiari della vittima, che hanno nominato come specialista di fiducia il professore Fernando Panarese.

Come ricordato, l'intervento della Procura di Roma era arrivato dopo un riscontro diagnostico - un'autopsia non giudiziaria - operato dall'ospedale Sant'Andrea - presente Panarese -, dove Ruggiero era ricoverato. Oggi pomeriggio erano in programma i funerali, che ovviamente slitteranno. Probabile che possano essere celebrati domani pomeriggio, dopo che la Procura avrà dato il nulla osta, nel giorno in cui il sindaco di Bucciano, Domenico Matera, anche lui oggi a Roma, ha proclamato il lutto cittadino.