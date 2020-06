Stalking, l'idraulico: vittima di un complotto, sono innocente Lunedì il rinvio a giudizio, ora l'intervento del 57enne telesino attraverso il suo legale

Lunedì il rinvio a a giudizio per stalking nei confronti dell'amica dell'ex moglie (per la stessa accusa, ma ai danni dell'ex coniuge, è già stato condannato in primo grado), ora l'intervento del 57enne idraulico della Valle Telesina, che, attraverso l'avvocato Mario Tomasiello, “a gran voce comunica di essere completamente estraneo ai fatti imputatigli”. Perchè, sostiene, “le querele sono state sporte nei suoi confronti al solo scopo di allontanarlo dal figlio e di rovinargli l'esistenza”. Il 57enne si dice “fiducioso di poter dimostrare la propria innocenza nel prosieguo dei giudizi”, precisando che le accuse che gli sono state rivolte sarebbero state, a suo dire, “concepite ad arte nella dimensione misera di un complotto ordito ai suoi danni”.