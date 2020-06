Paga consumazione con 100 euro falsi, denunciato E' accaduto in un locale a Foglianise: identificato un 29enne napoletano

Un 29enne di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Vitulano per truffa e spendita di monete false. E' ritenuto responsabile di un episodio accaduto il 21 maggio a Foglianise, dove una commerciante aveva raccontato che un avventore del suo locale, dopo aver pagato una consumazione con una banconota da 100 euro contraffata, era andato via, facendo perdere le sue tracce. Le indagini hanno consentito ai militari di risalire al 29enne e, come detto, di denunciarlo.