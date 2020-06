Accoltellò anziano, deve scontare 4 anni: 30enne arrestato Gennaro Plenzick, di Guardia Sanframondi, condotto in carcere da agenti Commissariato Telese

Deve scontare 4 anni, un mese e 5 giorni dei 4 anni e 7 mesi ai quali era stato condannato per tentato omicidio nel maggio del 2017, con rito abbreviato, dal giudice Loredana Camerlengo, Gennaro Plenzick, 30 anni, di Guardia Sanframondi, tirato in ballo dalle indagini della Squadra mobile, scandite anche da un incidente probatorio, sull'accoltellamento di Romualdo Del Vecchio, 77 anni, anch'egli guardiese, ferito nella tarda serata del 2 aprile del 2016. Il giovane è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Telese Terme e condotto in carcere.

Secondo gli inquirenti, dopo una serata trascorsa dinanzi ad un paio di bar, Plenzick e la vittima, che sembra avessero avuto in precedenza un piccolo alterco (forse per un spinta), sarebbero tornati insieme presso le rispettive abitazioni che distano peraltro pochi metri l'una dall'altra. All'improvviso, l'allora 26enne avrebbe colpito con un coltello, restando anch'egli ferito ad una mano, l'anziano.

Cinque ferite al dorso e al torace, due all'addome erano state diagnosticate al malcapitato dai medici del Rummo, dove era stato trasportato e giudicato in prognosi riservata. Era stata una nipote a far scattare l'allarme dopo aver rinvenuto lo zio sull'asfalto, a pochi metri dalla sua casa.