Accusa un malore, auto contro muretto: grave un 56enne E' accaduto all'ingresso di Pietrelcina. Rianimato e trasferito in ospedale in codice rosso

All'improvviso ha perso il controllo dell'auto, ha invaso la corsia opposta – dove per fortuna in quel momento non transitava nessuno – fino a impattare contro un muretto che costeggia la carreggiata. Si è arrestata così, sul manufatto, la corsa dell'Alfa 146 guidata da un 56enne residente nel napoletano ed ora ricoverato in gravi condizioni al Rummo di Benevento dove è stato trasportato sembra non per i traumi dovuti all'incidente ma per gli effetti di un malore improvviso.

Quando è scattato l'allarme sul posto sono accorse le ambulanze del 118 Misericordia e dell'Unità di Rianimazione della Croce Rossa. I sanitari lo hanno soccorso e sottoposto per lunghi minuti a complesse manovre di rianimazione. Poi la corsa in ospedale.

Saranno ora i rilievi dei carabinieri della Stazione di Pietrelcina, intervenuti con i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Benevento e i vigili del fuoco, a ricostruire l'intera vicenda.