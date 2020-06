Pensione minima ma 10mila euro in contanti e droga in casa Un giovane di San Nicola Manfredi denunciato dai carabinieri

E’ stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e per introduzione e spendita di monete false sul territorio nazionale. Nel mirino dei carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Benevento è finito, a San Nicola Manfredi, un giovane,già noto. Una pequisizione ha consentito di rinvenire, e sequestrare, nelle immediate vicinanze dell’abitazione, una busta di plastica con 21 grammi di marijuana e, nel bagno di casa, ; altri 2 grammi della stessa sostanza. Nella sua camera da letto è stata invece trovata la somma di 2100 euro, in banconote di vario taglio, mentre nell’auto, nascostio sotto il sedile, un’altra busta contenente 7400 euro, sempre in pezzi di piccolo taglio, e una banconota falsa da 20 euro. Denaro di cui il giovane,

percettore di una pensione di reversibilità minima,non è stato in grado di giustificare il possesso, per questo sequestrato.