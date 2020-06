Addio ad Evelina, la postina sannita dal cuore d'oro Lunedì i funerali della donna morta in un incidente in provincia di Treviso

Saranno celebrati lunedì a Cascina, il centro della provincia di Pisa nel quale abitava con il marito e i due figli, i funerali di Evelina Federigo, 41 anni, la dipendente delle Poste, di origini sannite, morta giovedì in un incidente stradale accaduto a Montebelluna, nel Trevigiano, dove si era trasferita per lavoro.

Come si ricorderà, la donna era alla guida della Panda aziendale quando, all'altezza di un incrocio, l'auto era rimasta coinvolta nell'impatto con una Porsche guidata da Ermanno Boffa, marito di Sabrina Benetton, figlia di Gilberto, scomparso due anni fa e patron del noto marchio d'abbigliamento italiano.

Violentissimo l'urto, la malcapitata era stata sbalzata all'esterno dell'abitacolo, finendo sull'asfalto, a distanza di una ventina di metri. Era stata trasportata in elicottero a Treviso, ma per lei non c'era stato nulla da fare. Straodinario il gesto d'amore dei familiari, che avevano acconsentito alla donazione dei suoi organi, serviti a salvare altre vite.