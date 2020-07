Scarica rami ed erbacce lungo la strada: multato I carabinieri forestali hanno identificato un uomo di Calvi autore dello sversamento abusivo

Rami tagliati, sfalci d'erba ed altri scarti vegetali, derivanti da potatura e pulizia di giardini scaricati lungo una strada da una persona di Calvi identificata e multata dai carabinieri forestali di San Giorgio del Sannio. Alla sua identificazione i forestali sono arrivati grazie alle immagini di alcune telecamere installate precedentemente nella zona purtroppo spesso utilizzata per sversare rifiuti. In questo caso si è trattato di erbacce e ramaglie che comunque sono classificate come rifiuto solido urbano. All'uomo potrebbe essere anche contestata la violazione delle norme in materia di antincendio boschivo. Le erbacce accumulate potrebbero infatti anche rappresentare un pericolo se incendiate.