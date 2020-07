Ladri bar-tabacchi in azione a Telese Terme, magro il bottino Colpo in un'area di servizio. Indagano i carabinieri

Questa volta è per fortuna andata male ai ladri che hanno messo a segno un colpo all'interno dell'ennesimo bar e rivendita di tabacchi nel Sannio. Solo qualche pacchetto di sigaretti e una macchina cambiasoldi, peraltro vuota, il bottino dei ladri entrati in azione in via Roma a Telese Terme. Dopo aver forzato l'ingresso, i ladri hanno allungato le mani su alcuni prodotti in esposizione e subito dopo sono scapapti con il magro bottino. Sull'accaduto indagano i carabinieri.