Con la moto contro un muro, muore un 42enne Tragedia a Santa Croce del Sannio. A perdere la vita un uomo residente in provincia di Campobasso

Tragico incidente stradale questa sera lungo la strada provinciale 105 che da Santa Croce del Sannio conduce sulla Statale 87 Benevento – Campobasso. Un 42enne in sella ad una Honda ha probabilmente perso il controllo della moto e si è schiantato contro un muro che costeggia la carreggiata all'altezza di un sottopasso. Violento l'impatto che non ha dato scampo al centaura. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione di Morcone.

Inutile purtroppo i tentativi di rianimare il 42enne da parte dell'equipe dell'Unità di Rianimazione della Croce Rossa 118 arrivata da Benevento. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto.

La vittima era residente in un centro in provincia di Campobasso e da Santa Croce stava probabilmente facendo rientro in Molise.

Saranno ora i rilievi dei carabinieri a dover restituire l'esatta dinamica dell'accaduto. Una tragedia che ha investito sia il Molise che il Sannio.