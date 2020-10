Scontro tra auto, una Panda si ribalta: conducente incastrato E' accaduto nella notte a Telese Terme

Paura nella notte, a Telese Terme, per un incidente accaduto in via Roma, all'altezza dell'incrocio che porta al lago. Era all'incirca l'una quando, per cause in corso di accertamentto, si sono scontrate una Fiat Panda condotta da un 36enne ed una Mercedes classe A guidata da un 38enne.

In seguito all'impatto, la Panda si è ribaltata sulla carreggiata e la persona che era al volante è rimasta incastrata nel'abitacolo. Sono stati i vigili del fuoco del locale distaccamento ad estrarre il malcapitato, comunque cosciente, e ad affidarlo alle cure del 118, che ha poi provveduto a trasportarlo presso l'ospedale Rummo. Nessuna conseguenza, invece, per il 36enne a bordo della Mercedes. Le forze dell'ordine hanno proceduto ai rilievi.