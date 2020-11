Domani l'autopsia, poi l'ultimo saluto a Gianluca Il 47enne di Solopaca era stato rinvenuto senza vita, lunedì sera, nella sua abitazione

Sarà eseguita domani pomeriggio dal medico legale Massimo Esposito, presso l'obitorio di Giugliano, l'autopsia di Gianluca, il 47enne di Solopaca rinvenuto senza vita nella sua abitazione nella serata di lunedì. L'esame è stato disposto dal sostituto procuratore Maria Colucci per fugare ogni dubbio sulla causa della morte e sulla natura di quella ferita alla testa accertata sul malcapitato. L'ipotesi più accreditata è che Gianluca, rincasato, abbia accusato un malore improvviso: probabilmente un infarto devastante, in seguito al quale era caduto, finendo contro una scala in ferro.

Secondo una prima ricostruzione, era da sabato, all'ora di pranzo, che Gianluca non era stato più visto dai vicini. Ad attirare l'attenzione era stata, poi, Una doppia circostanza: le luci accese nella casa nel centro del paese e il cancello d'ingresso aperto. Da qui l'allarme che aveva permesso ai carabinieri della locale Stazione di scoprire il dramma. Inutile ogni soccorso del 118, il dottore Umberto De Gennaro aveva effettuato il sopralluogo e la visita esterna della salma, poi trasferita a Giugliano. Gianluca viveva da solo, faceva lavori saltuari. A Solopaca lo conoscevano tutti, ora attendono di dargli l'ultimo saluto.