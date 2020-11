La mia ragazza mi ha lasciato, minaccia di gettarsi nel vuoto E' accaduto nella tarda mattina ad Arpaia

Alla fine, per fortuna, lo hanno convinto a desistere dal suo intento. Aveva manifestato l'intenzione di chiudere per sempre i conti con la sua esistenza, il giovane che nella tarda mattinata, ad Arpaia, ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Erano all'incirca le 13 quando – secondo una prima ricostruzione – il protagonista dell'episodio ha raggiunto la terrazza di una palazzina a due piani nel centro del paese, minacciando di gettarsi nel vuoto.

Era visibilmente agitato, gridava, facendo riferimento alla sua ragazza che lo avrebbe lasciato, e di cui non avrebbe avuto più notizie.

Una scena andata in onda sotto gli occhi di quanti erano in strada e dei tanti automobilisti in transito, a poca distanza dall'abitazione di una famiglia colpita da un lutto. Sul posto sono accorsi i vigili urbani, i carabinieri della Compagnia di Montesarchio, i vigili del fuoco ed il 118.

Da qui una trattativa che, dopo una fase che aveva fatto sperare si fosse conclusa, facendo tirare un lungo sospiro di sollievo a coloro che erano in ansia per le sua sorte, è ancora in corso.