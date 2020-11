"Truffa per comprare dolci e mozzarelle", obbligo revocato La decisione del giudice per Anna Taddeo, 66 anni, di Benevento

Revocato dal giudice Russo, dinanzi al quale è in corso il processo, l'obbligo di firma a carico di Anna Taddeo (avvocato Antonio Leone), 66 anni, di Benevento, una una delle due donne tirate in ballo da un'indagine della Squadra mobile.

Truffa e furto le accuse contestate nell'ordinanza eseguita nel 2018, relative ad alcuni episodi; in particolare, due truffe che sarebbero state commesse per l'acquisto di dolciumi e mozzarelle, e quattro furti di denaro in altrettante attività commerciali.