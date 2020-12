Addio a Sandro, 38 anni e tre figli che non hanno più il papà Enorme commozione a San Lorenzello

Sandro aveva 38 anni ed era il papà di tre figli in tenera età. Se ne è andato per sempre dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro un problema che alla fine lo ha sopraffatto. Da oltre venti giorni era ricoverato all'ospedale di Campobasso, oggi la speranza che potesse farcela è naufragata definitivamente. Un dolore terribile per i suoi familiari, che hanno pregato perchè riuscisse a superare l'ennesima, dura prova della sua giovane esistenza.

E' stata spezzata da un destino assurdo che ha profondamente commosso la comunità di San Lorenzello, dove abitava, e di tanti altri centri della Valle Telesina. In passato aveva lavorato per un'impresa edile, era una persona stimata che amava la vita. Ora non c'è più, di lui resta il ricordo che coltiveranno la moglie e quanti lo amavano. E i tre piccoli che, purtroppo, non hanno più il loro papà.

“Assurdo, non ho parole: questo 2020 è cancellare proprio dalla storia”; “Non ci posso credere, riposa in pace amico mio”, hanno scritto sui social alcuni di coloro che gli volevano bene. Domani pomeriggio i funerali.