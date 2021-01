Con due amici a Pozzilli, Cosimo trovato morto nel letto La vittima è un 34enne di Foglianise. Oggi l'autopsia. Inchiesta contro ignoti

Cosimo Goglia, di Foglianise, aveva 34 anni ed era un operaio. Lo hanno trovato senza vita in una abitazione di Pozzilli, in provincia di Isernia, nella quale era con due compaesani. La morte arriva sempre per arresto cardiocircolatorio, ora bisognerà capire cosa l'abbia scatenato nel giovane: un malore improvviso che non gli ha dato scampo o altro?.

Una domanda alla quale potranno dare una risposta gli esami, istologici e tossicologici, che corroboreranno l'autopsia. L'esame sarà eseguito nel primo pomeriggio dal medico legale Massimiliano Guerriero, al quale l'incarico è stato affidato dal sostituto procuratore Alessandro Iannutti, titolare di una inchiesta, condotta dai carabinieri, che, al momento, è contro ignoti.

Secondo una prima ricostruzione, era da qualche giorno che Cosimo aveva raggiunto Pozzilli in compagnia di due persone, anche loro di Foglianise, una delle quali ha un appartamento nel centro molisano. Il dramma è stato scoperto ieri mattina, Cosimo era nel suo letto, ma non stava dormendo. Quando gli amici si sono accorti di ciò che era accaduto, hanno dato l'allarme. Inutile, però, ogni soccorso, ogni tentativo di strapparlo ad un destino assurdo.

Facile immaginare il dolore provato dai suoi genitori – sono rappresentati dagli avvocati Nico Colangelo e Giancarlo Caporaso- quando sono stati informati che il loro unico figlio non c'era più. Una notizia terribile che ha suscitato una profonda commozione nella comunità di Foglianise. Cosa ha stroncato l'esistenza di Cosimo?

"Riposa in pace caro amico e compagno di scuola- ha scritto su fb un'amica-.La classe 1986 non dimentichera' mai che grande amico e grande lavoratore eri, riposa in pace Cosimo. Sentite condoglianze alla famiglia Goglia, tutti i compagni di classe di Cosimo vi stanno vicino con affetto in questo dolore troppo grande".