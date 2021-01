Fallimento di 3 bar e un noleggio auto, scatta la prescrizione Derubricata l'accusa: da bancarotta fraudolenta a semplice per Sergio Palmieri

Era accusato di bancarotta fraudolenta, ma il Tribunale, in linea con la richiesta dell'avvocato Federico Paolucci e dello stesso Pm, ha derubricato l'imputazione iniziale in quella di bancarotta semplice e ha dichiarato il non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione della stessa.

E' la sentenza pronunciata dal Tribunale al termine del processo a carico di Sergio Palmieri, di Benevento, chiamato in causa per il fallimento di tre bar ed un noleggio autoveicoli, con un passivo di circa 700mila euro. Fatti al centro di una indagine della guardia di finanza, sfociata nel rinvio a giudizio di Palmieri.

Oggi la conclusione del processo e, dopo il ridimensionamento dell'imputazione che gli era stata contestata, la prescrizione.