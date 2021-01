Effettua una curva e rischia di perdere il carico - FOTO Lavoro per i vigili del fuoco di Benevento intervenuti anche con una ruspa

Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per impedire che decine di rotoloni di fieno trasportati da un autotreno finissero sulla carreggiata. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi tra la Tangenziale Ovest e l'innesto della Statale Appia in direzione di Caserta. È qui che un autotrasportatore si è accorto dell'instabilità del carico e giusto in tempo è riuscito ad accostare in curva il mezzo pesante. Le pesanti ed ingombranti balle di paglia, si sono così appoggiate anche ad uno dei lini del ponte.

Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale che, utilizzando anche una ruspa gommata, hanno sistemato il carico impedendo che le balle rotolassero lungo la trafficata arteria.