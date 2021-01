Condannato, lascia il carcere e va alla Caritas Decisone del Tribunale di sorveglianza: affidamento ai servizi sociali per 56enne di Puglianello

Da due anni era in carcere, che ha lasciato per mettersi a disposizione della Caritas di Cerreto Sannita. E' quanto deciso dal Tribunale di sorveglianza di Napoli per Salvatore Nero (avvocato Danilo Riccio), 56 anni, di Puglianello, condannato a 4 anni e 6 mesi per reati tributari commessi, a partire dal 2000, tra Benevento e Caserta.

L'uomo era detenuto dal 22 gennaio del 2019, ora ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali.