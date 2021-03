Barba lunga, una tuta: dorme su una panchina in via De Caro La sua presenza ha richiamato l'attenzione di quanti sono transitati da quelle parti

Si è disteso su una panchina di via De Caro, poco prima dell'ingresso del Tribunale, e si è addormentato profondamente, confortato dal tepore del sole. Barba lunga ed incolta, scarpe da ginnastica, una tuta ed una maglietta alzata all'altezza dell'ombelico. Ai suoi piedi, a terra, una bottiglia di plastica di aranciata, i residui di una busta ed una mascherina chirurgica.

E' rimasto lì per un bel pezzo, richiamando inevitabilmente l'attenzione di quanti sono transitati dalle sue parti. Quelle di un uomo evidentemente abituato a vivere in strada: in apparenza un homeless, sulla quarantina, una delle tante persone che, purtroppo, sono costrette, o talvolta scelgono, a vivere in questo modo.

Una scena non bella, che ha richiamato alla mente quella di cui alcuni anni fa era stata protagonista una donna di nazionalità straniera che aveva eletto la stessa zona, ma non solo, come suo provvisorio domicilio.