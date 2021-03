Norme anti covid, multe a Colle Sannita e San Bartolomeo Chiuso un bar per cinque giorni e avventori sorpresi a consumare alcolici all'intenro

Tre sanzioni amministrative e la chiusura per cinque giorni di un bar a Colle Sannita. Questo il bilancio dei controlli dei carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo che hanno effettuato una serie di verifiche con al centro il rispetto delle normative covid. I militari della Stazione di Colle Sannita hanno elevato tre sanzioni amministrative per un totale di 1.200 euro presso un bar nel quale sono stati sorpresi due avventori a consumare bevande alcoliche. Ed ancora, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno sanzionato amministrativamente una persona controllata mentre passeggiava nel centro cittadino di San Bartolomeo in Galdo senza giustificato motivo.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento raccomanda ai cittadini ed ai gestori dei locali pubblici il rispetto delle norme emergenziali in vigore al fine di contenere quanto più possibile la diffusione del virus.