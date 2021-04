Inseguiti, lasciano un furgone rubato e se la svignano Notte movimentata lungo la statale Appia, intervento dei carabinieri

Hanno abbandonato in fretta e furia un furgone rubato e sono scappati, riuscendo a far perdere per ora le loro tracce. Protagonisti di una notte movimentata lungo l'Appia, due uomini a bordo di un mezzo che non si sono fermati all'alt dei carabinieri della Stazione di Arpaia.

Ne è nato un inseguimento che si è concluso dopo alcuni chilometri, nei pressi del centro abitato di Arpaia, dove i due, per evitare di essere bloccati anche dai militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Montesarchio, nel frattempo accorsi, hanno lasciato un Fiat Cubo – risulterà essere stato trafugato ad Arpaia il 20 aprile – e se la sono svignata nelle campagne. A bordo del mezzo, al centro ora dei rilievi della Sciientifica, alcuni attrezzi per lo scasso.