Prima cena con loro, poi li minaccia per 20 euro: arrestato Ai domiciliari Romualdo Del Mauro, un 27enne di Montesarchio, fermato dai carabinieri

Avrebbe prima cenato con le vittime, poi, dopo averle minacciate, avrebbe tentato di rapinarle. E' per questo che i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato Romualdo Del Mauro, un 27enne di Montesarchio. E' ritenuto l'autore di un episodio accaduto nella notte nell'abitazione di una coppia alla quale aveva chiesto, conoscendola, di poter cenare con loro.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe poi preteso la somma di 20 euro, e, di fronte al loro rifiuto, sarebbe andato in giro nelle varie stanze alla ricerca di denaro. Avrebbe inoltre afferrato un coltello e minacciato i malcapitati. Da qui una colluttazione nel corso della quale sarebbero stati danneggiati alcuni mobili ed arredi.

Nonostante gli inviti del padrone di casa ad andare via, il 27enne sarebbe rimasto lì fino all'arrivo dei militari, allertati da una telefonata.

Condotto in caserma, il giovane è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari. E' difeso dall'avvocato Vittorio Fucci, che lo aveva assistito anche due mesi fa, quando era stato arrestato per una rapina ai danni di due coniugi di Montesarchio: un fermo non convalidato dal gip Gelsomina Palmieri, che lo aveva rimesso in libertà.