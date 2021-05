Fiamme in un appartamento, paura in via Sturzo Vigili del fuoco in azione a Benevento nella zona dello stadio

Momenti di paura questo pomeriggio per gli inquilini di un'abitazione in via don Luigi Sturzo a Benevento per un incendio che ha interessato un appartamento dello stabile di due piani e una mansarda. Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati alcuni residenti che si sono per fortuna resi conto di quello che stava accadendo. Sul posto due squadre di vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'impianto elettrico della casa. Il fuoco ha interessato per fortuna solo un divano mentre il fumo ha invaso anche altre stanze. Non è escluso che a provocare il rogo sia stato un problema elettrico ad una ciabatta. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.