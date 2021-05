Telesina e Fondovalle Isclero, controlli e multe Il servizio dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita lungo le strade di competenza

Nella giornata di ieri i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, su disposizione del comando provinciale di Benevento, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio, con l’impiego di numerose pattuglie, teso prevalentemente al controllo della circolazione stradale sulle principali arterie di comunicazione, tra le quali la Statale 372 Telesina e Statale 265 / Variante Fondo Valle Isclero, tra le province di Benevento e Caserta, al fine di prevenire i sinistri stradali.

Sono stati controllati 98 persone e 70 autoveicoli ed elevate 14 contestazioni per mancata revisione o assicurazione del veicolo, sorpassi pericolosi, non utilizzo della cintura di sicurezza e in cinque casi perchè gli automobilisti avevano dimenticato a casa patente di guida o libretto di circolazione.