Norme anticovid e rissa, licenza sospesa per un bar Provvedimento emesso dal Questore e notificato dai carabinieri di Telese Terme

Licenza per la somministrazione ddi alimenti e bevande sospesa per il titolare di un bar di Telese Terme. Il provvedimento, emesso dal Questore di Benevento, è stato notificato dai carabinieri della locale Stazione. La misura amministrativa è scattata dopo una rissa registrata lo scorso 1° maggio, per mancato rispetto della normativa anticovid e in un'altra occasione i militari avevano identificato un pregiudicato che aveva infastidito e minacciato gli altri avventori.