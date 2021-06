Ladri in gioielleria durante la pausa pranzo, rubati orologi e gioielli Colpo ieri pomeriggio in una rivendita di articoli da regalo e preziosi a Guardia Sanframondi

E' ancora da quantificare il bottino dei ladri che nel pomeriggio di ieri hanno messo a segno un furto all'interno di una famosa gioielleria di Guardia Sanframondi, nel Sannio.

Il colpo durante la pausa pranzo. Secondo una prima ricostruzione, i ladri, che sembra non abbiano lasciato nessun segno di effrazione alle porte o alle finestre dello stabile che ospita la rivendita di articoli da regalo e preziosi in corso Umberto, hanno agito indisturbati in un arco temporale che va dalle 14 alle 16. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati i titolari alla riapertura pomeridiana.

Da una prima stima, dal locale sono stati portati via gioielli, orologi ed altri preziosi. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita, e i militari della Stazione di Guardia Sanframondi che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per cercare di identificare gli autori del furto e per delineare alcuni aspetti ancora avvolti dal mistero a partire dalle modalità utilizzate per accedere.

Come sempre in questi casi, attenzioni puntata anche su eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza.