Scontro sulla Tangenziale, Audi TT 'sale' su una Ford - FOTO Incidente stradale lungo il tratto del Raccordo tra lo stadio e via Avellino

Traffico bloccato sul Raccordo a Benevento, tra le uscite Stadio e via Avellino, lungo la Statale 7 a causa di un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte due auto ma che per fortuna non ha provocato feriti.

Secondo una prima ipotesi un'Audi TT coupè ha colpito la parte posteriore di una Ford Fiesta ed è salita praticamente sul tettuccio dell'utilitaria restando in bilico tra la fiancata della Fiesta e il guard rail. Scattato l'alalrme, sul posto sono accorsi gli agenti della polizia stradale di Benevento e l'ambulanza dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa 118 di Benevento che ha trasferito in ospedale, solo precauzionalmente, una donna che si trovava nella Fiesta.