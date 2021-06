Nuova vittima covid nel Sannio: è un 42enne di Montesarchio Il sindaco Damiano: «Atroce dover dire addio a così tanti amici»

Un'altra vittima covid nel Sannio : si tratta di un 42enne di Montesarchoio. Lo ha annunciato il primo cittadino del centro caudino attraverso i social: «Il covid ci sottrae un'altra vita. Una giovane vita purtroppo: Francesco De Mizio un amico, un lavoratore, non ce l'ha fatta, arrendendosi a questo maledetto virus ancora a 42 anni. E' drammatico, da sindaco e da semplice cittadino di Montesarchio, veder scomparire in un anno tanti volti amici, conosciuti, spesso in giovane età.

La mia vicinanza, a nome di tutti i cittadini di Montesarchio va ai familiari di Francesco, ai suoi amici, chiedendo ancora una volta prudenza, perché purtroppo il covid è ancora tra noi e colpisce».