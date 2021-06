Alessandra lotta per la vita, i familiari volati ad Ibiza Incidente in Spagna. Lievemente migliorate le condizioni della 35enne imprenditrice di Telese Terme

E' stata sottoposta a due interventi chirurgici nel giro di poche ore, ma adesso le sue condizioni sono definite stabili, pur nella loro gravità. I valori sono leggermente migliorati, un dato incoraggiante che apre il cuore alla speranza per le sorti di Alessandra, la 35enne imprenditrice di Telese Terme rimasta vittima di un incidente ad Ibiza, dove era in vacanza. Ricoverata in ospedale, Alessandra è circondata dall'amore dei suoi familiari, volati immediatamente nell'isola spagnola per starle vicino ed aiutarla a superare una prova difficilissima. Alessandra è molto conosciuta per la sua attività nel mondo della formazione, sono stati tantissimi coloro che attraverso i social le hanno inviato messaggi carichi di affetto, invitandola a tener duro e farsi forza, a riprendersi in fretta, riconsegnandosi a quanti le vogliono bene.

Una lotta per la vita nella quale Alessandra è impegnata dal momento dell'impatto tra la moto con la quale stava facendo un giro ed un camion. Uno scontro terribile in tunnel, i cuori battono per Alessandra.