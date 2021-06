"Ha baciato sulla bocca una bimba di 2 anni", 43enne a giudizio Processo a febbraio per un 43enne

La difesa aveva insistito per il non luogo a procedere, la Procura e le parti civili per il rinvio a giudizio, che il gup Vincenzo Landolfi ha disposto. Partirà il 17 febbraio del prossimo anno il processo a carico di un 43enne di nazionalità rumena, ora residente in provincia di Verona, accusato di aver molestato sessualmente una bimba di 2 anni.

Assistito dall'avvocato Andrea Tranfaglia, l'uomo (la mancata indicazione delle generalità serve a tutelare la minore ndr) è stato chiamato in causa da una indagine del sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio, centrata su un episodio, risalente al 29 giugno del 2019, che si sarebbe verificato in un centro della provincia irpina limitrofo al Sannio.

Lui era tornato in paese per far visita alla madre: secondo gli inquirenti, all'interno di una tabaccheria l'allora 41enne avrebbe avvicinato la piccola, che si trovava in compagnia della mamma, e, cogliendola di sorpresa, l'avrebbe sollevata da terra e l'avrebbe baciata sulle labbra.

La denuncia dei genitori – parti civili con l'avvocato Raffaele Fabiano – aveva innescato l'avvio delle indagini dei carabinieri, supportate anche dalla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza di cui l'attività commerciale è munita. Fotogrammi che avrebbero immortalato la scena, rispetto alla quale l'imputatoha sempre negato la condotta che gli è stata attribuita, sostenendo di aver baciato la bambina su una guancia, non sulla bocca.