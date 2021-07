Moto contro auto lungo la Statale Appia, ferito un 48enne Incidente stradale ieri pomeriggio a Montesarchio

E' ricoverato al San Pio di Benevento il 48enne di Montesarchio rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale Appia 7 nel territorio caudino. L'uomo era in sella ad un'Aprila Pegaso 650 quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Fiat Panda. In seguito all'impatto il centauro è stato scaraventato sull'asfalto. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i carabinieri di Montesarchio e l'ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in codice rosso presso l'ospedale sannita.