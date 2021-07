Ancora incendi in tutto il Sannio, il fuoco divora anche uliveti e altre culture Nel pomeriggio a contrada San Vitale paura per alcuni contatori del metano lambiti dalle fiamme

Temperature sempre più alte e la mano sciagurata dell'uomo sono un mix micidiale per gli incendi che in questi giorni stanno facendo lavorare non poco vigili del fuoco e squadre dell'antincendio boschivo della Provincia. A bruciare numerosi terreni praticamente ovunque. Per lo più si tratta di terreni incolti attaccati dalle fiamme che, però, danneggiano anche uliveti e vigneti nei pressi. Combustione alimentata dal vento caldo e dal fatto che in questi periodi gli agricoltori evitano di lavorare i campi coltivati per via della gran siccità. Particolare, questo, che alimenta inevitabilmente i roghi. Nel pomeriggio necessario l'intervento anche dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento a contrada SanVitale per un incendio che ha danneggiato un uliveto e lambito un casotto con dentro quattro contatori del metano. Solo l'intervento dei militari e di alcuni residenti ha evitato che il fuoco avvolgesse il manufatto in attesa dell'arrivo di una squadra dell'Antincendio boschivo della Provincia. Operai forestali che arrivati sul posto hanno spento le fiamme e cercato di gettare acqua alla base delle olive per impedire che il fuoco facesse danni maggiori. Sempre nella stessa zona, nella giornata di ieri, un altro incendio era stato appiccato sempre ai margini di un altro uliveto. Anche in quel caso danni ingenti.

Impegnati tutti i vigili del fuoco sia del Comando provinciale che dei quattro distaccamenti di Bonea, Telese Terme, San Marco dei Cavoti e quello volontari di Vitulano.

Vigili del fuoco di Bonea inviati in supporto ai colleghi irpini al confine tra la Valle caudina ispina e quella in provincia di Benevento per un vasto incendio a ridosso della zona industriale di Cervinara.