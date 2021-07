Grosso masso si stacca dal costone e finisce al centro della carreggiata Paura per gli automobilisti lungo la strada che da Cerreto Sannita conduce a Cusano Mutri

Era già accaduto nel novembre del 2019 quando una frana aveva riversato alcuni metri cubi di pietre sulla carreggiata e per quello erano stati effettuati una serie di lavori per la messa in sicurezza di quel tratto di costone. Questo pomeriggio a poche centinaia di metri da quel tratto, sempre lungo la strada provinciale che da Cerreto Sannita conduce a Cusano Mutri, un grosso masso si è staccato ed è piombato al centro della carreggiata. La pietra, di circa un metro cubo, non ha per fortuna incrociato auto, moto e o biciclette lungo la sua traiettoria e per questo si è fermata sulla linea che delimita di mezzo della carreggiata.

Tanto lo stupore tra chi si è trovato a passare in quel tratto di strada a poche centinaia di metri dalla galleria che attraversa la montagna e conduce alla frazione Civitella Licinio di Cusano Mutri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno effettuato un sopralluogo al pari dei vigili del fuoco di Telese Terme. Non è escluso che nelle prossime ore l'arteria venga nuovamente chiusa per motivi di sicurezza fino a quando i tecnici non avranno fatto un sopralluogo sul costone e capire la situazione.