Airola: agenti penitenziari protestano contro Asl Il Sappe : "Comportamenti contrari alle regole"

Agenti di polizia penitenziaria in protesta nel carcere minorile di Airola, Benevento. I poliziotti aderenti al Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) hanno preso posizione per i comportamenti di alcuni operatori dell'Asl impiegati presso il carcere minorile, come spiegato in una nota. "Ci viene riferito di spostamenti arbitrari nei locali dell'IPM, compresa l'area detentiva, di operatori vari dell'Asl in servizio ad Airola. Un'Operatrice Socio Sanitaria della Protezione Civile, in particolare, si muove nei locali vari senza le dovute autorizzazioni, anzi nonostante gli inviti del personale di polizia penitenziaria a prestare servizio esclusivamente nei locali di specifica pertinenza. Risulta gravissimo, a proposito di tale operatrice, quanto viene riferito circa il suo mancato riconoscimento del ruolo e delle funzioni del personale di polizia penitenziaria che si è visto costretto a relazionare alla Direzione dell'Istituto circa la ripetuta mancata ottemperanza delle disposizioni impartite alla stessa. La situazione è grave e merita una ferma presa di posizione dei vertici dipartimentali", spiega nella nota Donato Capece, segretario generale del Sappe.