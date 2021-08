Tragico incidente lungo la Statale Telesina, muore 53enne. Ferita una donna L'uomo era in sella ad una moto che si è scontrata con un furgone nel territorio di Puglianello

Dramma nella tarda serata di ieri lungo la Statale Telesina Benevento – Telese – Caianello teatro dell'ennesimo incidente mortale nel quale ha perso la vita un 53enne sannita.

È accaduto nel territorio di Puglianello, a poche centinaia di metri dallo svincolo per Faicchio. L'uomo era in sella ad una moto Honda quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un furgone Peugeot Patner condotto da un 36enne della provincia di Caserta. Violento l'impatto, nel quale è rimasta ferita anche una donna, contro il portellone posteriore del mezzo.

Fatale l'impatto per il 53enne. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari dell'Unità di Rianimazione della Croce Rossa 118 da Benevento e il 118 della Valle Telesina con i carabinieri della Stazione di Amorosi. Nulla da fare per il 53enne alla guida della moto. La donna è stata invece soccorsa e trasferita in codice rosso all'ospedale San Pio di Benevento. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. Al termine degli accertamenti, la salma è stata trasferita all'obitorio del San Pio, a disposizione del sostituto procuratore Donatella Palumbo, che nei prossimi giorni affiderà al medico legale Umberto De Gennaro l'incarico dell'autopsia.

AGGIORNAMENTO

La vittima è Giuseppe Di Cerbo, 53 anni, di Amorosi, centro della valle Telesina dove l'uomo era molto conosciuto. (LEGGI ALTRO ARTICOLO)