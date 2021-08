Colpo di pistola in strada a San Lorenzello, indagano i carabinieri Il proiettile non ha per fortuna centrato finestre o porte di un'abitazione. Rinvenuto un bossolo

Saranno le indagini dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita a dover fare luce su un inquietante episodio registrato nella serata di ieri a San Lorenzello, dove qualcuno ha esploso un colpo di pistola dinanzi ad un'abitazione. Il botto ha attirato l'attenzione dei residenti che hanno immediatamente allertato i carabinieri. Sul posto i militari del Nucleo operativo e radiomobile che hanno effettuato un sopralluogo ed hanno rinvenuto un bossolo sulla strada.

Sono ora in corso le indagini per risalire all'autore di quella che potrebbe essere un'intimidazione. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata. Il proprietario dell'abitazione è stato ascoltato dai militari per cercare di fare chiarezza sull'accaduto. I carabinieri nella notte hanno anche effettuato una serie di perquisizioni in valle Telesina: nel mirino, tra gli altri, un 36enne di Telese, già noto alle forze dell'ordine - è difeso dall'avvocato Antonio Leone -, al quale hanno perquisito la macchina e l'appartamento. Per lui le ipotesi di reato di minaccia, spari in luogo pubblico e detenzione illegale di arma