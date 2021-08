Indagini sulla rapina al bar, perquisita l'abitazione di un 40enne 'Visita' della Squadra mobile, l'uomo è stato denunciato per ricettazione di alcune targhe di auto

Lo hanno denunciato per ricettazione, dopo aver rinvenuto nella sua abitazione alcune targhe di auto ritenute rubate. Destinatario della perquisizione, un 40enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine – è difeso dall'avvocato Antonio Leone -, al quale gli agenti della Squadra mobile hanno fatto 'visita' alla ricerca di elementi che possano suffragare l'ipotesi di un suo coinvolgimento nella rapina compiuta all'una di mercoledì in un bar tabacchi alla contrada Piano Cappelle.

Una irruzione che aveva fruttato, sotto gli occhi terrorizzati di due dipeendeenti, un bottino complessivo di 7500 euro tra denaro contante, gratta e vinci e sigarette, messa a segno da due persone – una armata di pistola – che se l'erano poi svignata con un'auto a bordo della quale c'era probabilmente un complice.

Si tratta di un colpo per il quale l'attività investigativa era sfociata dopo qualche ora nell'arresto di Vincenzo Cotugno, 37 anni, che ieri il gip Gelsomina Palmieri ha lasciato in carcere al termine dell'udienza di convalida. Un appuntamento che, come anticipato, il 37enne, assistito dall'avvocato Ange

elo Leone, aveva sfruttato per offrire la sua versione sui fatti contestati. Respingendo l'accusa di essere uno degli autori del raid, e sostenendo di essere rimasto nel locale con un paio di amici, così come confermato dalle immagini di una telecamera installata nell'attività commerciale, andando via a mezzanotte, quando tutti e tre erano partiti alla volta di Napoli.

Un alibi che la difesa aveva chiesto di riscontrare, ma che, evidentemente, non ha superato il vaglio del giudice, che ha adottato nei suoi confronti – era quanto aveva sollecitatoil sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa- una ordinanza di custodia cautelare a Capodimonte. In attesa che si completi il quadro complessivo delle altre presunte responsabilità.