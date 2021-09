Ladri bucano un muro e rubano soldi in una farmacia nel Sannio E' accaduto ad Arpaise. Indagano i carabinieri

Ladri in azione la scorsa notte ad Arpaise dove nel mirino è finita la farmacia in paese. Secondo una prima ricostruzione, per entrare all'interno dei locali ed eludere i sistemi di allarme, gli autori del colpo hanno forato la parete entrando in un locale attiguo. Una volta all'interno i malviventi hanno rivolto le loro attenzioni all'incasso custodito nel registratore di cassa. Circa mille euro finiti nelle mani dei ladri. L'amara sorpresa questa mattina alla riapertura. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini.