Moto investe un pedone, 24enne trasportato al San Pio in gravi condizioni - FOTO E' accaduto lungo la statale Appia a Montesarchio. Indagano i carabinieri

E' ricoverato in gravi condizioni al San Pio di Benevento il 24enne di Montesarchio investito da una moto mentre attraversava la Statale Appia nei pressi del centro di Montesarchio. Il giovane è stato travolto da una moto Ducati condotta da un altro giovane che, in seguito all'urto, è rovinato anch'egli sull'asfalto riportando ferite. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno soccorso e trasferito in codice rosso il malcapitato in ospedale a Benevento. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato i rilievi e sequestrata la moto.