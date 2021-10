Incidente sul lavoro a Benevento, la Cgil chiede incontro in Prefettura Già da ora la Cgil annuncia che si costituirà parte civile in un eventual eprocesso

“E’ da tempo che il dramma degli incidenti sul lavoro è diventato una emergenza di carattere nazionale, non possiamo più assistere a questa conta interminabile di incidenti sul lavoro”. Così i vertici provinciali della Cgil che, insieme con la Fillea Cgil, hanno espresso forte preoccupazione per il nuovo incidente sul lavoro registrato, questa volta nel Sannio. Due operai precipitatti da una piattaforma elevatrice sulla quale si trovavano per sistemare il cordolo di un balcone tra il terzo e il quarto piano.

I rappresentanti della Confederazione generale del lavoro chiedono quindi “un tavolo al prefetto di Benevento e alle altre istituzioni del territorio per individuare tutte le soluzioni idonee a fermare questa strage continua. In primo luogo – scrivono ancora - c’è la necessità, non più procrastinabile, di incrementare gli organici degli organi ispettivi. Nella eventualità di un processo penale, già da ora la Cgil di Benevento dichiara si costituirà parte civile”.