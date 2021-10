Supermercato-auto, avanti e indietro con la merce rubata: arrestato un 67enne L'uomo fermato ad Arpaia dai carabinieri della locale Stazione

Avanti e indietro con la merce, prima rubata e poi sistemata in una macchina. Come pensasse di farla franca, non è dato sapere. Di certo c'è che alla fine lo hanno arrestato. Nel mirino dei carabinieri della locale Stazione è finito un 67enne di San Giovanni a Teduccio, fermato nella tarda mattinata ad Arpaia.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe impadronito, prelevandoli dagli scaffali e non pagandoli alla cassa, di generi alimentari, soprattutto, lamette per rasoi e profumi che avrebbe in più tornate portato all'esterno di un supermercato, lasciandoli di volta in volta nell'auto, parcheggiata, con la quale da Napoli era arrivato nel Sannio.

Un via vai che non poteva passare inosservato, inevitabile l'allarme dato ai carabinieri. Che, una volta sul posto, hanno perquisito l'indagato e la vettura, recuperando la merce trafugata, del valore di 600 euro. Bloccato, il 67enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della caserma di Monesarchio, a disposizione del sostituto procuratore Giulio Barbato, in attesa della direttissima di lunedì.

Si tratta del secondo arresto operato dai militari di Arpaia nel giro di pochi giorni. Mercoledì scorso, infatti, la stessa sorte, ma per rapina impropria, era toccata ad un giovane gambiano che, sorpreso in un supermercato di Paolisi nel quale aveva trafugato una serie di prodotti, aveva provato a squagliarsela lanciando alcuni oggetti contro i carabinieri.