Fratres Telese Terme, rinnovato il direttivo: Giuseppe Porto ancora presidente Vice Giuseppe Lisella, capogruppo Anna Iadevaia, Domenico Della Volpe amministratore

Rinnovato il Consiglio direttivo del Gruppo donatori di sangue Fratres di Telese Terme, che quest'anno ha raggiunto i 25 anni di attività. L'assemblea dei soci donatori e collaboratori ha scelto i 7 grandi elettori, componenti il direttivo, che, dopo essersi riuniti su convocazione del presidente della commissione elettorale Salvatore Verrillo, hanno confermato alla presidenza Giuseppe Porto.

Una scelta all'unanimità, come quelle del vicepresidente Giuseppe Lisella, del capogruppo Anna Iadevaia, dell'amministratore Domenico Della Volpe e della segretaria Annamaria Stocchetti; Antonio Romano e Teresa Guerriero gli altri due consiglieri.

“Sono commosso da tanti attestati di stima da parte dei soci e degli altri eletti, sono sicuro che con l’aiuto di tutti i volontari e i donatori miglioreremo ulteriormente il nostro supporto al territorio e al centro trasfusionale di Benevento, colgo occasione per ringraziare tutti gli amici e le altre associazioni che insieme a noi contribuiscono a far crescere la cultura del dono”, ha dichiarato Giuseppe Porto subito dopo la riconferma alla presidenza.

“Siamo felici che in tanti abbiano partecipato democraticamente alla scorsa assemblea elettiva, speriamo che il legame tra i soci e l’associazione cresca ancora di più nel tempo, diventando sempre più forte, instaurando sane amicizie e relazioni grazie al volontariato”, ha commentato Antonio Romano, confermato in consiglio direttivo e già presidente del gruppo per oltre un decennio.

“Non mi aspettavo tutto questo consenso, grazie di cuore a tutti, mi avete fatto emozionare”, ha aggiunto Domenico Della Volpe, confermato come amministratore.

“Alla mia prima elezione è un grande orgoglio essere stato nominato vice-presidente, porterò tutte le mie competenze ed il mio impegno per far crescere il nostro Gruppo, lavorando a stretto contatto con gli altri membri del Consiglio Direttivo e tutti i soci donatori, grazie di cuore.”, ha promesso Giuseppe Lisella

Infine, le parole di Vincenzo Manzo, presidente nazionale Fratres: “Carissimo Giuseppe, presa visione del rinnovo delle cariche sociali del Vs. Gruppo di Telese Terme, ho appreso con sentito compiacimento la tua riconferma a Presidente del Consiglio Direttivo. Nel rallegrarmi inoltre con gli altri componenti, auguro a tutti voi una proficua attività associativa confermando la mia fattiva disponibilità a collaborare con ogni vostra eventuale esigenza”

La Fratres è una associazione di ispirazione cristiana che crede nell’importanza della donazione del sangue come gesto di solidarietà e generosità. Si avvale di volontari, persone impegnate, preparate e attente agli altri. La donazione è un atto volontario, anonimo, periodico, gratuito e soprattutto responsabile. E’ un piccolo gesto che rende grandi.