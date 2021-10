Annullato dal Riesame il sequestro delle officine Fuccio Accolto il ricorso della difesa

Annullato dal Riesame il sequestro delle due officine di di Antonio e Carmine Fuccio, di Paolisi, difesi dagli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio. Il sequestro era scattato il 15 settembre al termine di un controllo della guardia di finanza e dell'Arpac, ed aveva riguardato anche 2 autoveicoli, macchinari e pezzi di ricambio per auto, oli e filtri esausti e pezzi di lastre di onduline in fibrocemento. Materiale ritenuto fortemente inquinante ed in violazione delle norme penali di tutela dell’ambiente e della salute. Da qui il ricorso al Tribunale, che lo ha accolto, disponendo il dissequestro.