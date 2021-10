Uri'El, morire a 23 anni. "Avevi il nome di un angelo, sei volato in cielo..." Il ricordo del giovane di San Nicola Manfredi che ha perso la vita ieri pomeriggio

Uri'El aveva solo 23 anni. “Quando ti conobbi mi dicesti che avevi il nome di un angelo..sei volato in cielo troppo presto..buon viaggio ..continua a scherzare con gli angeli Uriel”, scrive, commossa, una persona che lo conosceva sul profilo fb del giovane di San Nicola Manfredi che ieri pomeriggio ha perso la vita in un incidente alla località Medina di Sant'Angelo a Cupolo. Uri'El De Mercurio stava percorrendo la provinciale in sella alla sua moto per tornare a casa, a San Nicola Manfredi, dove purtroppo non è più arrivato. Negli occhi una scena terribile, il suo corpo esanime sull'asfalto, i disperati tentativi di rianimarlo e strapparlo ad un destino crudele. Agente immobiliare, si presentava così, sui sociali, Uri'El.

“Si dice sempre che non muore mai chi vive nel cuore di chi resta. Sarà anche vero, ma oggi il dolore è grande e il mio unico desiderio è rivederti e darti ancora un abbraccio. Se chiudi gli occhi e apri i cassetti della memoria, i ricordi migliori sono conservati agli anni felici e spensierati dell’infanzia, e tu ne facevi parte”, lo ricorda un amico. Mentre un altro augura “buon viaggio”.

Sono tanti i messaggi postati dopo la diffusione della terribile notizia: “Da sempre ragazzo e Uomo allo stesso tempo...è difficile oggi pensare di non vederti, di non abbracciarti...ti abbiamo voluto tutti bene da subito . Ti prego ...non smettere di essere al nostro fianco . Un bacio con l'affetto di sempre”, si legge.

Una comunità sotto choc, incredula di fronte ad un dramma al centro di una indagine che dovrà chiarire ogni aspetto, se qualche altro veicolo possa aver provocato lo sbandamento del mezzo che Uri'El conduceva.

In attesa dell'autopsia che il medico legale Emilio D'Oro eseguirà, a San Nicola Manfredi è solo dolore. Annullati dal sindaco Vernillo i festeggiamenti post elettorali, sarà lutto cittadino. Per ricordare un ragazzo che aveva solo 23 anni.