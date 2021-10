Mette a soqquadro un bar, minaccia la convivente: "Sei una brutta p..." Accusato di maltrattamenti, giudizio immediato per un 40enne di Benevento

Lo ha chiesto il sostituto procuratore Assunta Tillo al gip Maria Di Carlo, che lo ha fissato per l'11 luglio del prossimo anno. Quando, se nel frattempo non ci sarà il ricorso a riti alternativi, partirà il giudizio immediato a carico del 40enne di Benevento che dalla fine di agosto è sottoposto al divieto di avvicinamento alla convivente.. Difeso dagli avvocati Fabio Russo e Severino Coluccio, l'uomo è accusato di aver maltrattato una 44enne, sottoponendola “a continue condotte vessatorie e prevaricatorie”: violenze fisiche e morali, insulti ed offese pesantissimi, minacce di morte.

Una situazione insostenibile che aveva raggiunto l'acme il 28 agosto, con un episodio accaduto all'interno di un bar al rione Ferrovia. Secondo gli inquirenti, si sarebbe scagliato contro di lei “furiosamente”, rovesciando un tavolino e spostando le sedie. Poi, mentre la 44enne cercava di calmarlo, le avrebbe strappato dalle mani alcune buste, urlandole contro di tutto. “Brutta t... brutta p...”, le avrebbe detto.

Non contento, le avrebbe chiesto la restituzione dei soldi e delle chiavi di casa, sentendosi rispondere dalla poverina che il denaro era suo. Lui avrebbe continuato a mettere a soqquadro la sala, provando a bloccarla. Comportamenti andati avanti anche quando, allertati da un dipendente dell'attività commerciale, erano arrivati i carabinieri. Per il 40enne era stato disposto il divieto di allontanamento urgente, confermato dalla dottoressa Di Carlo al termine dell'udienza di convalida, nel corso della quale aveva provato a difendersi, sostenendo che lei era andata via di casa, ma che dopo alcuni giorni era tornata perchè il loro rapporto è buono.

Una misura che oggi è stata aggravata con gli arresti domiciliari perchè lui non l'avrebbe rispettata: quattro giorni fa fa i carabinieri l'avevano notato mentre usciva all'alba dall'abitazione della donna, qualche ora prima rinvenuta a terra, in strada, perchè vitima di un'aggressione per la quale era stata trasportata in ospedale. Lei lo aveva accusato nell'immediatezza di essere l'autore del gesto, poi non aveva presentato alcuna denuncia.