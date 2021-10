Stipulano falsa assicurazione, due napoletani denunciati per truffa Ancora indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo

Ancora una denuncia per truffa dopo che, sempre i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, sono state identificate due persone. Si tratta di un 28enne di origini pakistane ed un 29enne italiano, entrambi residenti nel napoletano e già noti alle forze dell’ordine. Indagini avviate a maggio scorso dopo la denuncia di un cittadino. Secondo l'accusa i malintenzionati avevano pubblicato su un noto social network una finta offerta di una polizza assicurativa per responsabilità civile autoveicoli a prezzo molto vantaggioso, inducendo l’ignaro contraente, durante i contatti avvenuti con il telefono cellulare del 28enne, a versare circa duecento euro sul conto corrente bancario del 29enne. Incassata la somma i due avevano addirittura fatto recapitare al malcapitato una polizza fasulla, rendendosi poi irreperibili.