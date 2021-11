Tragico incidente sulla Statale 372, muore un meccanico 54enne Ancora un dramma alle porte di Benevento. Quattro le persone ferite

Tragico incidente questa mattina lungo la statale Telesina, alle porte di Benevento, nel territorio della contrada Olivola. Un violentissimo impatto tra un furgone Peugeot ranch ed una Opel Mokka. Una persona deceduta e quattro persone trasportate in ospedale in codice russo il tragico bilancio del secondo incidente stradale registrato a Benevento in poche ore. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale, gli agenti della polizia stradale i carabinieri oltre alle squadre Anas per deviare il traffico. Almeno tre le auto coinvolte nel drammatico tamponamento. Sul luogo dell'incidente sono accorse più ambulanze e l'unità mobile di Rianimazione della Croce Rossa. I mezzi di soccorso hanno trasportato in ospedale le persone rimaste coinvolte.

AGGIORNAMENTI

Da una primissima ricostruzione, sembra che più veicoli fossero fermi a lato della carreggiata. All'improvviso il violento tamponamento probabilmente ad opera di un terzo veicolo sopraggiunto. a perdere la vita è stato un 54enne di San Giorgio del Sannio.

ORE 13.35

Con il passare dei minuti si delinea la sconcertante dinamica dell'incidente stradale nel quale ha perso la vita Giovanni Z., che avrebbe compiuto 54 anni tra pochi giorni, meccanico di San Giorgio del Sannio. Da una prima ricostruzione operata dai poliziotti della Stradale, sembra che il furgone fosse in panne e fermo a lato della carreggiata. Non è ancora chiaro se il meccanico sia stato chiamato proprio dal conducente del veicolo guasto o se, al contrario, si sia fermato autonomamente. Il 54enne viaggiava in compagnia del figlio, che è rimasto ferito. Sceso dal veicolo il dramma. Sarebbe stata, almeno questa la prima ipotesi, l'Opel Mokka a tamponare violentemente il Peugeot Ranch che a sua volta e poi finito contro la Dacia della vittima. Un urto violentissimo che ha scaraventato sull'asfalto il 54enne e ridotto ad un ammasso di lamiere il piccolo furgone. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale, le ambulanze del 118 e dell'Unità di Rianimazione della Croce Rossa, la polizia stradale e i carabinieri. Inutili, purtroppo, i soccorsi per il meccanico.

Quattro persone che sono state trasportate negli ospedali San Pio e Fatebenefratelli di Benevento. Scene drammatiche, tristissime quando sul luogo dell'incidente sono arrivati i familiari della vittima che hanno immediatamente capito la tragicità della situazione. Saranno ora le indagini e i rilievi della Polstrada a dover restituire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.